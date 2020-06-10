Житель Сумщины вышел полить коноплю и попался пограничникам В Ямпольском районе Сумской области пограничники обнаружили незаконный посев конопли.

Участковые инспекторы пограничной службы Сумского отряда во время работы в закрепленных секторах ответственности встретили мужчину, который занимался необычным занятием.

51-летний местный житель вблизи реки Ивот на окраине населенного пункта Чуйковка, бережно ухаживал за 15-ю кустами конопли. Когда правоохранители его заметили, он как раз собирался поливать свои насаждения. «Флорист» объяснил правоохранителям, что выращивал коноплю для собственного употребления.

Сейчас по данному факту пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции. Теперь «озеленителей» грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 310 УК «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».