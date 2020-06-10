Как в Шостке мать потеряла 15-месячную дочку Благодаря неравнодушным гражданам полицейские установили мать девочки-найденыша.

Женщине 42 года, она жительница Шостки. В тот день она пошла в гости к подруге, где употребляла спиртные напитки. Возвращаясь домой с детской коляской и с ребенком в ней, даже не заметила потери дочери. Ее исчезновение обнаружила лишь около собственного дома.

Заночевав в подъезде, на утро пошла искать в городе дочку. О потере ребенка родным она так и не призналась, пока им не сообщили полицейские.

Правоохранители составили на женщину административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Девочку, которой всего 1 год и 3 месяца, вернули в семью. Кроме того, соответствующие материалы переданы в социальные службы города для надлежащего реагирования.

Полицейские призывают родителей несовершеннолетних с ответственностью относиться к сохранению жизни и здоровья собственных потомков: уделяйте больше внимания своим детям, постоянно заботьтесь о них, заботьтесь не только о полноценном питании, отдых и сон ребенка, но и о комфортных и безопасных условиях жизни, обучения и развития. Помните: помимо всего вышеперечисленного, им нужны родительская любовь, ласка, теплые объятия и надежная защита. А в случае исчезновения ребенка - немедленно звоните по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.