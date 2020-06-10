Із 1 липня зростуть соціальні допомоги і виплати: кому і на скільки Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб».

Зокрема з 1 січня 2020 року – підвищено розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, а із 1 липня 2020 року – змінюється алгоритм розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Органами соціального захисту населення Сумської області уже проведено перерахунок призначеної з 1 січня 2020 року допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Нові виплати (максимальний розмір) опікунам дітей до шести років становлять 4 647,5 гривень і 6 506,5 гривень на місяць (діти з інвалідністю); нові виплати опікунам дітей від 6 до 18 років – 5 795 гривень і 8 113 гривень на місяць (діти з інвалідністю).

З 1 липня 2020 року буде здійснено перерахунок призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям шляхом встановлення розміру рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей на рівні 130 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; скасування норми щодо підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї на 10 відсотків; для кожної дитини з інвалідністю, та для кожної дитини, яка утримується одинокою матір’ю та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, – на 20 відсотків; скасування норми щодо збільшення розміру державної соціальної допомоги на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.

Звертаємо увагу, що в подальшому при визначенні права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.