На Сумщине пьяный мотоциклист пытался откупиться от полицейских За предложение неправомерной выгоды полицейским жителю Серединобудщины грозит уголовная ответственность.

Происшествие произошло в пгт Знобь-Новгородское. Внимание полицейских привлек 28-летний водитель мотоцикла. Проверяя его документы, работники полиции обнаружили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола, тот, желая избежать ответственности за содеянное, предложил полицейским 2000 гривен. Те от предложения отказались и отметили, что его действия являются неправомерными. Но нарушитель настаивал на своем.

Правоохранители денег не взяли, а в отношении водителя открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.