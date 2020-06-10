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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пьяный мотоциклист пытался откупиться от полицейских

За предложение неправомерной выгоды полицейским жителю Серединобудщины грозит уголовная ответственность.

Происшествие произошло в пгт Знобь-Новгородское. Внимание полицейских привлек 28-летний водитель мотоцикла. Проверяя его документы, работники полиции обнаружили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола, тот, желая избежать ответственности за содеянное, предложил полицейским 2000 гривен. Те от предложения отказались и отметили, что его действия являются неправомерными. Но нарушитель настаивал на своем.

Правоохранители денег не взяли, а в отношении водителя открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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