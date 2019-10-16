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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39472

Подробности ранения полицейского на Сумщине

В Шостке во время задержания 31-летнего иностранца, который находился в розыске за совершение краж, последний нанес полицейскому ножевое ранение руки.

Находясь на одной из улиц города по делам, двое сотрудников криминальной полиции заметили 31-летнего гражданина другого государства, который находился в розыске за совершение краж. Доложив руководству отдела полиции по телефону об установлении места нахождения лица, которое разыскивали, полицейские приняли решение о задержании мужчины и доставки в суд для избрания меры пресечения.

Правоохранители подошли к гражданину, представились, показали свои документы и объяснили мужчине основание для его задержания. Он сначала отреагировал спокойно, лишь попросил зайти домой и оставить там продукты питания, которые нес из магазина. Однако у подъезда дома, увидев патрульный автомобиль полиции, стал просить оперативников, чтобы те отпустили его. Стражи правопорядка не согласились, и тогда злоумышленник попытался скрыться от них: забежал в тамбур рядом со своей квартирой и стал угрожать полицейским ножом, который вытащил из своего кармана.

Правоохранители же попытались задержать мужчину, но тот ударил одного из оперативников ножом в руку, заскочил в квартиру и закрылся там. Раненого полицейского коллеги доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Лишь позже, когда к месту происшествия прибыло руководство Шосткинского отдела полиции, подозреваемого удалось уговорить выйти из квартиры.

В отношении ранее судимого мужчины в полиции открыли еще одно уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нападение на полицейского
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