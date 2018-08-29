Мэр Сум похвастался неработающим фонтаном

«Люблю прогулюватись визначними місцями нашого чарівного міста над Пслом! Символ Сум - фонтан «Садко» у спекотну пору року завжди привертає увагу багатьох людей.
Друзі, а які ваші улюблені місця відпочинку у Сумах?», - говорится в сообщении.
Но мэру Сум, наверное, неизвестно, что по вторникам фонтаны в Сумах не работают. Денег нет, но вы держитесь…
В преддверии открытия сегодняшнего фестиваля «Сурми України» коммунальщики выполнили поручение первого заммэра Сум Владимира Войтенко закрыть руины фонтанов на Тетарльной...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Включать фонтан в жаркие дни»....
Этим вопросом задаются и простые сумчане и экс-мэр Сум Геннадий Минаев....
Сегодня, 16 мая, в Сумах не работают фонтаны....
Уже прошли все сроки ответа на онлайн-петицию Геннадия Минаева о работе фонтанов в Сумах в летний период, уже фонтаны начали...