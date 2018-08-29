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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46308

Мэр Сум похвастался неработающим фонтаном

Сегодня, 30 июня, на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке появилась запись о фонтане «Садко».

«Люблю прогулюватись визначними місцями нашого чарівного міста над Пслом! Символ Сум - фонтан «Садко» у спекотну пору року завжди привертає увагу багатьох людей.

Друзі, а які ваші улюблені місця відпочинку у Сумах?», - говорится в сообщении.

Но мэру Сум, наверное, неизвестно, что по вторникам фонтаны в Сумах не работают. Денег нет, но вы держитесь…

Общество Фонтаны
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