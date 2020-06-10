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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке полицейские остановили пьяного мопедиста-рекордсмена

Уровень опьянения превышал допустимую норму более чем в 20 раз.

Во время надзора за дорожным движением на автодороге в поселок Воронеж Шосткинского района, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции увидели мопедиста, который двигался на транспорте по обочине дороги. Правоохранители остановили его.

Водителем оказался 36-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского района. Мужчина был сильно пьян и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера «Драгер». Результат оказался положительным - прибор показал 4,21 промилле. Каких-либо документов на право управления транспортным средством у мужчины не оказалось. Водитель мопеда объяснил полицейским, что выпил почти литр водки и решил поехать в Шостку по делам.

На водителя полицейские составили административную постановление и протокол по ч. 2 ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами» и по ч. 1 ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После составления полицейскими на мужчину необходимых документов - он заснул на обочине дороги. Его пришлось доставлять в специализированное лечебное учреждение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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