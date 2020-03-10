«Сумчанка» узнала соперников по Клубному кубку Европы по индорхоккею

Турнир будет сыгран 12-14 февраля. В группе А сыграют немецкий «дер Альстер», «Динамо Электросталь» из России, «Ротвайс Веттинген» из Швейцарии и ХК «Минск» из Беларуси.
В квартете Б встретятся «Ларен» из Нидерландов, «Сумчанка», испанский «Комплитенс» и бельгийский «Ватерлоо Дак».
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С 13 по 15 марта в Коростене проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2010-2011 г.р....
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