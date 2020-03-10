«Сумчанка» узнала соперников по Клубному кубку Европы по индорхоккею Европейская федерация хоккея на траве определила место проведения Еврокубка 2021 – нидерландский Алмере.

Турнир будет сыгран 12-14 февраля. В группе А сыграют немецкий «дер Альстер», «Динамо Электросталь» из России, «Ротвайс Веттинген» из Швейцарии и ХК «Минск» из Беларуси.

В квартете Б встретятся «Ларен» из Нидерландов, «Сумчанка», испанский «Комплитенс» и бельгийский «Ватерлоо Дак».