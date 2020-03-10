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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40244

«Сумчанка» узнала соперников по Клубному кубку Европы по индорхоккею

Европейская федерация хоккея на траве определила место проведения Еврокубка 2021 – нидерландский Алмере.

Турнир будет сыгран 12-14 февраля. В группе А сыграют немецкий «дер Альстер», «Динамо Электросталь» из России, «Ротвайс Веттинген» из Швейцарии и ХК «Минск» из Беларуси.

В квартете Б встретятся «Ларен» из Нидерландов, «Сумчанка», испанский «Комплитенс» и бельгийский «Ватерлоо Дак».

Спорт Индорхоккей МСК Сумчанка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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