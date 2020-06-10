На Сумщине во время ВНО вызывали «скорую» На ВНО по украинскому языку и литературе 30 июня в пункты тестирования в Сумской области пришли 73,4% зарегистрированных абитуриентов.

Об этом рассказала куратор Сумской области Харьковского центра оценивания качества знаний Валерия Ханикова. Она также сообщила, что к тестированию не допустили шесть абитуриентов, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Тестирование по украинскому языку и литературе является обязательным для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. В Сумах тестирования происходило на 21-м пункте ВНО.

Перед тем, как впустить молодежь в пункт сдачи, каждому измеряют температуру, проверяют наличие масок. Ответственный за пункт тестирования в школе № 2 Олег Токаренко рассказывает, как соблюдаются карантинных требований: «Аудитории были обработаны дезинфицирующим средством, расставленна соответствующим образом мебель, чтобы обеспечить безопасную дистанцию, организовано проветривание аудиторий, на входе – санитайзер».

На выполнение всех заданий участники имеют три часа – это сочинение и тесты.

Всего в Сумской области работало 46 пунктов тестирования в 6 округах. По словам куратора Сумской области Харьковского центра оценивания качества знаний Валерии Ханиковой, явка на ВНО в области - 73,4%. Из более 9500 зарегистрированных абитуриентов не явились более 2,5 тысячи. Нарушений при проведении не зафиксировали, один участник не смог закончить экзамен из-за ухудшения самочувствия.

«На пункт тестирования вызвали «скорую», потому что была потеря сознания. У нас не было допущено 6 человек: 5 пришли без документов, 1 - вследствие того, что была повышенная температура», - сказала Валерия Ханикова.

Результаты по тестированию будут известны в личных кабинетах 25 июля. Следующее ВНО - по физике - предстоит 2 июля.