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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59816

В Сумской областной больнице прокомментировали обыски СБУ

Глава тендерного комитета Сумской областной больницы Виктор Коцур опроверг информацию СБУ о завышенной стоимости аппаратов искусственной вентиляции легких, которые больница приобрела через систему Prozorro.

Он также объяснил, почему заведение получило 5 аппаратов ИВЛ вместо 23-х, за которые заплатили поставщику 17 млн. 250 тыс. грн. По его информации, оборудование задержали в аэропорту Стамбула, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Стоимость одного аппарата - 750 тыс. Такая, как везде по всей Украине. Остальные аппаратов не поступили, потому что они задержаны в аэропорту Стамбула, потому переправляются из Китая через Турцию. И в Стамбуле они задержаны, так как большая нагрузка аэропорта. Мы сегодня (30 июня - Ред.) заключили дополнительное соглашение и, согласно этому договору, нам поставщик должен поставить остальные аппаратуры до 7 июля», - пояснил Виктор Коцур.

Дело расследуют в Службе безопасности Украины. Правоохранители провели обыски, изъяли документы и ведутся в соответствии сертификатов на медицинское оборудование. По информации следствия, при закупке искусственно завысили стоимость оборудования на 20%.

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 УК («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»), продолжаются неотложные следственные действия. Проверяется причастность должностных лиц к созданию преступной схемы», - рассказала пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

По договору, оборудование должны были поставить на условиях 100% предоплаты в 45-дневный срок. Представительница компании-поставщика «Медтехника - Кривой Рог» Елена, которая не назвала своей фамилии, по телефону сказала, что поставка аппаратов произойдет, возникла задержка.

Право Аппарат ИВЛ Областная больница
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