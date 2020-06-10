На Сумщине 0 новых случаев коронавируса

На Сумщине по-прежнему осталось 297 случаев.
1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1876 случаев;
- Волынская область - 2427 случаев;
- Днепропетровская область - 1090 случаев;
- Донецкая область - 484 случая;
- Житомирская область - 1408 случаев;
- Закарпатская область - 2961 случай;
- Запорожская область - 572 случая;
- Ивано-Франковская область - 2438 случаев;
- Кировоградская область - 647 случаев;
- г. Киев - 5138 случаев;
- Киевская область - 2610 случаев;
- Львовская область - 5578 случаев;
- Луганская область - 80 случаев;
- Николаевская область - 447 случаев;
- Одесская область - 1712 случаев;
- Полтавская область - 319 случаев;
- Ривненская область - 3784 случая;
- Сумская область - 297 случаев;
- Тернопольская область - 1930 случаев;
- Харьковская область - 2169 случаев;
- Херсонская область - 193 случая;
- Хмельницкая область - 805 случаев;
- Черновицкая область - 4850 случаев;
- Черкасская область - 645 случаев;
- Черниговская область - 538 случаев.
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