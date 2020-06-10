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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:26778

На Сумщине 0 новых случаев коронавируса

Минздрав сообщает, что на утро 1 июля в Украине зафиксировано 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

На Сумщине по-прежнему осталось 297 случаев.

1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1876 случаев;

- Волынская область - 2427 случаев;

- Днепропетровская область - 1090 случаев;

- Донецкая область - 484 случая;

- Житомирская область - 1408 случаев;

- Закарпатская область - 2961 случай;

- Запорожская область - 572 случая;

- Ивано-Франковская область - 2438 случаев;

- Кировоградская область - 647 случаев;

- г. Киев - 5138 случаев;

- Киевская область - 2610 случаев;

- Львовская область - 5578 случаев;

- Луганская область - 80 случаев;

- Николаевская область - 447 случаев;

- Одесская область - 1712 случаев;

- Полтавская область - 319 случаев;

- Ривненская область - 3784 случая;

- Сумская область - 297 случаев;

- Тернопольская область - 1930 случаев;

- Харьковская область - 2169 случаев;

- Херсонская область - 193 случая;

- Хмельницкая область - 805 случаев;

- Черновицкая область - 4850 случаев;

- Черкасская область - 645 случаев;

- Черниговская область - 538 случаев.

Общество Коронавирус
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