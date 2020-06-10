На Сумщине 0 новых случаев коронавируса Минздрав сообщает, что на утро 1 июля в Украине зафиксировано 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

На Сумщине по-прежнему осталось 297 случаев. 1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 1876 случаев; - Волынская область - 2427 случаев; - Днепропетровская область - 1090 случаев; - Донецкая область - 484 случая; - Житомирская область - 1408 случаев; - Закарпатская область - 2961 случай; - Запорожская область - 572 случая; - Ивано-Франковская область - 2438 случаев; - Кировоградская область - 647 случаев; - г. Киев - 5138 случаев; - Киевская область - 2610 случаев; - Львовская область - 5578 случаев; - Луганская область - 80 случаев; - Николаевская область - 447 случаев; - Одесская область - 1712 случаев; - Полтавская область - 319 случаев; - Ривненская область - 3784 случая; - Сумская область - 297 случаев; - Тернопольская область - 1930 случаев; - Харьковская область - 2169 случаев; - Херсонская область - 193 случая; - Хмельницкая область - 805 случаев; - Черновицкая область - 4850 случаев; - Черкасская область - 645 случаев; - Черниговская область - 538 случаев.