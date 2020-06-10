Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:52227

У Сумах презентують дебютну художню виставку сумської мисткині

Вже сьогодні, 1 липня, в Агенції промоції «Суми» представлять дебютну виставку живопису «Мої пастелі» художниці Людмили НЕВОЖАЙ.

«Творчість здатна допомогти людині подолати всі труднощі, звільнити себе та «випустити на волю», – говорить про свої роботи живописиця.

Переглянути картини можна буде до 12 липня. Вхід вільний, але з дотриманням карантинних вимог.

Досуг Анонс Выставка
view counter

По тематике

У Сумах відкриється виставка ілюстративного живопису «Спанчоси»
Сегодня 08:04

У Сумах відкриється виставка ілюстративного живопису «Спанчоси»

Сьогодні, 1 липня, в Агенції промоції «Суми» презентують нову виставку ілюстративного живопису «Спанчоси» Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ....

У Сумах відкрили онлайн-виставку до Дня Конституції
Вчера 14:00

У Сумах відкрили онлайн-виставку до Дня Конституції

До 24-ої річниці прийняття Конституції України на вебсайті Державного архіву Сумської області відкрито фотодокументальну виставку...

У Глухові пройде Фестиваль вуличної музики Березовський Street Fest
29.06.2020 08:02

У Глухові пройде Фестиваль вуличної музики Березовський Street Fest

Три дні поспіль, 1-3 липня, з 18:00 по 20:00 у Глухові проходитиме Фестиваль вуличної музики Березовський Street Fest, організований КЗ...

У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників
26.06.2020 16:17

У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників

У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкрито виставку «КРОЛЕВЕЦЬКІ РУШНИКИ – ТАЇНА ЩИРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ», яка представляє рушникову...

Суперкубок Сумщины перенесен в Сумы на «Юбилейный»
26.06.2020 15:57

Суперкубок Сумщины перенесен в Сумы на «Юбилейный»

В это воскресенье, 28 июня, в Сумах проведут матч за Суперкубок Сумской области по футболу с между ФК «Сумы» и...

Новости

Мэр Сум предупредил об ужесточении карантина
Вчера 08:44
Сумська обласна служба зайнятості активно підтримує фінансами бізнес, який зазнав втрат під час карантину
Сегодня 11:30
У Сумах презентують дебютну художню виставку сумської мисткині
Сегодня 10:52
В Сумах 24-летняя художница с тяжелой формой ДЦП закончила школу (видео)
Сегодня 10:09
На Сумщине от коронавируса вылечились еще 8 человек
Сегодня 09:30
На Сумщине 0 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:26
В Сумской областной больнице прокомментировали обыски СБУ
Сегодня 08:59
«Сумчанка» узнала соперников по Клубному кубку Европы по индорхоккею
Сегодня 08:40
У Сумах відкриється виставка ілюстративного живопису «Спанчоси»
Сегодня 08:04
На Сумщине во время ВНО вызывали «скорую»
Вчера 21:54
В Шостке полицейские остановили пьяного мопедиста-рекордсмена
Вчера 18:06
Мэр Сум похвастался неработающим фонтаном
Вчера 17:46
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.