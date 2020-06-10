У Сумах презентують дебютну художню виставку сумської мисткині

«Творчість здатна допомогти людині подолати всі труднощі, звільнити себе та «випустити на волю», – говорить про свої роботи живописиця.
Переглянути картини можна буде до 12 липня. Вхід вільний, але з дотриманням карантинних вимог.
Сьогодні, 1 липня, в Агенції промоції «Суми» презентують нову виставку ілюстративного живопису «Спанчоси» Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ....
До 24-ої річниці прийняття Конституції України на вебсайті Державного архіву Сумської області відкрито фотодокументальну виставку...
Три дні поспіль, 1-3 липня, з 18:00 по 20:00 у Глухові проходитиме Фестиваль вуличної музики Березовський Street Fest, організований КЗ...
У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкрито виставку «КРОЛЕВЕЦЬКІ РУШНИКИ – ТАЇНА ЩИРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ», яка представляє рушникову...
В это воскресенье, 28 июня, в Сумах проведут матч за Суперкубок Сумской области по футболу с между ФК «Сумы» и...