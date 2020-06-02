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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30152

Сумська обласна служба зайнятості активно підтримує фінансами бізнес, який зазнав втрат під час карантину

На 1 липня Сумщина утримує лідерство в Україні за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період, випереджаючи значно більші за населенням та кількістю підприємців регіони.

55,4 мільйона компенсаційних гривень за вимушений простій  у карантинний період уже отримали представники бізнесу Сумської області: 31,1 млн – припадає на ФОПи, де у штатному розкладі відсутні наймані працівники, і 24,3 млн – на роботодавців, які використовують  найману працю.

Найближчими днями надійде черговий «транш» компенсаційних виплат в сумі 15,2 млн грн.

 Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, до центрів зайнятості Сумщини станом на 1 липня нинішнього року підприємці подали майже 11 тисяч пакетів відповідних документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Серед них – майже 9 200 пакетів документів від ФОПів, у яких відсутні наймані працівники. Відтак ФОПівці та 7 032 найманих працівники отримали в середньому майже по 7 тисяч компенсаційних виплат за вимушений простій, до якого змусив COVID-19.

Сумська обласна служба зайнятості порівняно з іншими областями України на сьогодні охопила найбільшу кількість працюючих для здійснення таких виплат. До речі, для нашого регіону передбачено 106 млн компенсаційних гривень за вимушений простій  у карантинний період.

Для оформлення компенсації з часткового безробіття активно звертаються підприємці Сум, Конотопа, Ромен, Шостки, Охтирки, Лебедина, Глухова, Тростянця, Кролевця, Краснопілля.

- Вкотре настійливо звертаюся до міських голів, голів райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад, керівників підприємств, бізнесових структур з пропозицією сприяти якомога швидшому працевлаштуванню людей, створювати їм належні умови праці, значно підвищивши при цьому заробітну плату, - говорить В.Підлісний. -  Короновірус завдав нищівного удару по економіці. Це вже незаперечний факт. Однак ми зобов’язані думати про завтрашній день. Тож закликаю до пришвидшення темпів відновлення робочих місць. Аналіз свідчить, що нашому регіону загрожує небезпека втрати професіоналів у різних галузях економіки.

За інформацією В.Підлісного, допомога по безробіттю  тим, хто втратив заробіток або дохід під час карантину, буде належно та гарантовано профінансована. Зараз підрозділи служби зайнятості сконцентрували максимум зусиль, аби кожен ФОПівець, представник малого і середнього бізнесу міг здати документи швидко і без проблем, вчасно отримати кошти, передбачені відповідними законодавчими актами. Крім цього, фахівці служби зайнятості активно надають консультаційні послуги ФОПівцям.

Щоб отримати допомогу по частковому безробіттю, говорить В.Підлісний, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску впродовж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності.

Нагадаємо: 27 квітня цього року Урядом ухвалено рішення щодо надання 4,7 млрд. грн. для здійснення виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину. 17 червня 2020 року Уряд виділив додатково майже 3 млрд грн на виплату допомоги по безробіттю. Ухвалене рішення дозволить своєчасно виплачувати допомогу зареєстрованим безробітним.

 
Экономика Служба занятости
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