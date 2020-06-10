В Шостке полицейские оперативно разыскали мать двух малолетних детей-путешественников Прохожие обратили внимание на двух малолетних детей, которые играли вблизи оживленной автомобильной дороги и были без сопровождения взрослых.

По этому поводу граждане вызвали полицию. Прибыв на указанное место, сотрудники группы реагирования патрульной полиции действительно увидели девочку и мальчика. Они оказались родными братом и сестрой. Назвать адрес своего проживания они не смогли, однако согласились показать дорогу к своему дому. Посадив их в служебный автомобиль, полицейские доставили детей домой, который находился в нескольких километрах от того места, где дети играли.

«Дети воспитываются в многодетной семье, - рассказывает Сергей Коверсун, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Мальчик - семь лет, его сестренке - шесть, и она имеет недостатки здоровья».

По словам 39-летней матери, она оставила детей на своего старшего сына, которому 10 лет, а сама пошла по делам. Когда вернулась - меньших дома уже не было, а старший сын рассказал, что младшие братик и сестренка пошли играть во двор многоэтажки.

Женщина оправдывается, что уже собиралась идти их искать, но малышей доставили домой сотрудники полиции.

Правоохранители провели с женщиной профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Правоохранители напоминают родителям, что своим детям нужно уделять максимум внимания, интересоваться, где они проводят время вне дома, с кем общаются и играют. Их здоровье и безопасность - в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.