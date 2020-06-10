Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10:
Херсонская обл. - 193 (176 выздоровели) – 91,2%
Днепропетровская обл. - 1090 (926 выздоровели) – 85%
Полтавская обл. - 319 (270 выздоровели) – 84,6%
Кировоградская обл. - 647 (541 выздоровел) – 83,6%
Сумская обл. - 297 (230 выздоровели) – 77,4%
Запорожская обл. - 572 (425 выздоровели) – 74,3%
Луганская обл. - 80 (59 выздоровели) – 73,8%
Черкасская обл. - 645 (474 выздоровели) – 73,5%
Хмельницкая обл. - 805 (548 выздоровели) – 68,1%
Винницкая обл. - 1876 (1220 выздоровели) – 65%
По количеству заболевших Сумщина третьем месте с конца, меньше только в Луганской (80) и Херсонской (193) областях.
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