Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 1 июля в Сумской области 297 случаев заболевания COVID-19 (0 за сутки), вылечились 230 человек (+8).

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-10: Херсонская обл. - 193 (176 выздоровели) – 91,2% Днепропетровская обл. - 1090 (926 выздоровели) – 85% Полтавская обл. - 319 (270 выздоровели) – 84,6% Кировоградская обл. - 647 (541 выздоровел) – 83,6% Сумская обл. - 297 (230 выздоровели) – 77,4% Запорожская обл. - 572 (425 выздоровели) – 74,3% Луганская обл. - 80 (59 выздоровели) – 73,8% Черкасская обл. - 645 (474 выздоровели) – 73,5% Хмельницкая обл. - 805 (548 выздоровели) – 68,1% Винницкая обл. - 1876 (1220 выздоровели) – 65% По количеству заболевших Сумщина третьем месте с конца, меньше только в Луганской (80) и Херсонской (193) областях.