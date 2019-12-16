Сумские дзюдоисты отличились в Геническе

В нем приняли участи и воспитанники КДЮСШ «Сумы». Первое место занял Иван Ткаченко (42 кг, 2008-2009 г.р.), третьи места - Владимир Головач (42 кг, 2006-2007), Артем Хабатюк (46 кг, 2008-2009), Максим Орел (38 кг, 2010-2011) и Матвей Харченко (34 кг, 2010-2011).
За шаг до пьедестала почета остановился Михаил Ерак, за два - Арсений Карпенко.
Тренеры Мачула К.А., Сорока В.С.
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