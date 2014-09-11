Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19181

Сумчанин розкаже, як стати шрифтовим дизайнером

Заходь на стрім-інтерв’ю із шрифтовим дизайнером Дмитром Растворцевим 2 липня о 19:00.

В рамках програми Цифровий лікнеп відбудеться стрім, під час якого Дмитро розповість про специфіку роботи шрифтового дизайнера, як стати дизайнером шрифтів, як створити свій перший шрифт і навіщо взагалі створюють шрифти, а також відповість на всі твої питання.

Стрім транслюватиметься на платформі Twitch, а також у Facebook. Запис стріму буде опублікований на платформі YouTube; а також буде доступна аудіоверсія інтерв’ю.

Реєстрація на подію за посиланням (ми нагадаємо Вам про початок стріму, якщо Ви зареєструетесь): https://forms.gle/9BeuyxvSdYNksbYr6.

Ведучий програми: керівник студій цифрових мистецтв Martian Teapots Ілля Сафронов.

Програма реалізується в рамках проєкту "Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади" ГО Центр освіти впродовж життя за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). https://www.facebook.com/BMZ.Bund / https://www.bmz.de/en/.

Партнери програми: Department of Economic Cybernetics, ERI for Business Technologies «UAB», Конгрес-центр СумДУ та Студії цифрових мистецтв Martian Teapots.

Общество Дмитрий Растворцев
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