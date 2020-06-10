В Сумах грабители сорвали с пенсионерки золотую цепочку 30 июня жертвой грабителя стала 63-летняя сумчанка, которая возвращалась с прогулки с внучкой.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась жительница областного центра. Пенсионерка рассказала, что, возвращаясь домой с прогулки с внучкой, она заметила, как навстречу ей следуют двое мужчин, но не придала этому значения. Поравнявшись с ней, один из них повалил женщину на землю и сорвал с шеи золотую цепочку.

Не теряя времени, злоумышленники бросились наутек и скрылись за многоэтажками. От сильного рывка цепочку рассыпался на несколько частей, и грабителю досталась лишь та, что осталась в его ладони.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж» и проводится розыск злоумышленников. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.