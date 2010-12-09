Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26298

Сумские синоптики подвели климатические итоги июня

В начале июня сохранялась прохладная погода обусловлена циклонической деятельностью с северо-запада.

В дальнейшем произошло усиление антициклона с востока. Держалась теплее обычной, в отдельные дни жаркая, преимущественно сухая погода, обусловленная поступлением теплых воздушных масс с юга. Дожди проходили редко, сопровождались грозами, в отдельные дни порывистым ветром.

3-6 июня состоялся переход средней суточной температуры воздуха через + 15 °С в сторону повышения, что на 10-15 дней позже среднего многолетнего срока - началось метеорологическое лето.

Средняя месячная температура воздуха составила 21-22°С, что на 3,5-4 °С выше нормы.

Максимальная температура воздуха повышалась до 31-34 °С.

Минимальная температура воздуха в начале месяца снижалась до 5-7 °С тепла.

Количество осадков за месяц составила в северной половине области 37-55 мм, или 45-75% месячной нормы, в южной 63-76 мм, что в пределах климатической нормы.

Общество Климат
view counter

По тематике

19.02.2013 16:21

Минус вернулся в Сумы ненадолго

Минусовая температура воздуха продержится не больше недели.... 4

03.10.2012 10:22

Тепло в Сумах выше нормы

Сумские синоптики прогнозируют до конца недели теплую погоду, без осадков....

21.11.2011 08:46

Синоптики обещают нестабильную зиму

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует переменную зиму с частой сменой температурного режима....

16.02.2011 10:51

Морозы снова будут

Синоптики ожидают что эта неделя будет такой же морозной как и предыдущая....

09.12.2010 17:07

С пятницы начнется похолодание

В Сумах с пятницы 10 декабря начнется существенное понижение температуры, сообщила директор Сумского гидрометцентра Зинаида Кравченко....

Новости

Мэр Сум предупредил об ужесточении карантина
Вчера 08:44
У Сумах відкрили ФутАрку
Сегодня 15:35
Прокуратура хочет вернуть ПТУ 91 га земли стоимостью более 9 млн грн
Сегодня 15:31
На Сумщине будут судить банду, нападавшую на одиноких пенсионеров
Сегодня 14:52
Мэр Сум должен оставаться на самоизоляции, он же вышел на работу сразу после негативного теста на коронавирус
Сегодня 14:35
Сумские синоптики подвели климатические итоги июня
Сегодня 14:26
В Сумах грабители сорвали с пенсионерки золотую цепочку
Сегодня 14:22
Сумчанин розкаже, як стати шрифтовим дизайнером
Сегодня 14:19
Сумские дзюдоисты отличились в Геническе
Сегодня 13:24
Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 12:57
В Шостке полицейские оперативно разыскали мать двух малолетних детей-путешественников
Сегодня 12:10
Сумська обласна служба зайнятості активно підтримує фінансами бізнес, який зазнав втрат під час карантину
Сегодня 11:30
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.