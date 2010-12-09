Сумские синоптики подвели климатические итоги июня

В дальнейшем произошло усиление антициклона с востока. Держалась теплее обычной, в отдельные дни жаркая, преимущественно сухая погода, обусловленная поступлением теплых воздушных масс с юга. Дожди проходили редко, сопровождались грозами, в отдельные дни порывистым ветром.
3-6 июня состоялся переход средней суточной температуры воздуха через + 15 °С в сторону повышения, что на 10-15 дней позже среднего многолетнего срока - началось метеорологическое лето.
Средняя месячная температура воздуха составила 21-22°С, что на 3,5-4 °С выше нормы.
Максимальная температура воздуха повышалась до 31-34 °С.
Минимальная температура воздуха в начале месяца снижалась до 5-7 °С тепла.
Количество осадков за месяц составила в северной половине области 37-55 мм, или 45-75% месячной нормы, в южной 63-76 мм, что в пределах климатической нормы.
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