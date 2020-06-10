Мэр Сум должен оставаться на самоизоляции, он же вышел на работу сразу после негативного теста на коронавирус Если тест на COVID-19 отрицательный - не стоит завершать самоизоляцию, потому что остаются риски, поскольку инкубационный период болезни зависит от инфицирующей дозы.

Об этом в эфире "Темы дня" на UA:СУМИ рассказала эпидемиолог Галина Христенко на вопрос о том, не рано завершил свою самоизоляцию Сумской мэр Александр Лысенко.

«Если человек получил сразу тысячу возбудителей от больного, то инкубационный период будет коротким, а если получить небольшую дозу, но инфицирующую, то инкубационный период может растянуться и до 14 дней», - говорит г-жа Христенко.

Напомним: 25 июня стало известно, что COVID-19 подтвердили у ректора Сумского государственного университета Анатолия Васильева. 23 июня он был на коллегии, где присутствовали, в частности, мэр Сум Александр Лысенко и глава ОГА Роман Грищенко.

Эпидемиологи в Сумах определили количество людей, контактировавших с ректором Сумского государственного университета Анатолием Васильевым. Это 38 человек, с которыми он встречался в последние дни. Из них 20 человек - это чиновники.

26 июня Сумской городской голова Александр Лысенко объявил, что завершает самоизоляцию, потому что его тест отрицательный. Также об отрицательном тесте заявил и глава Сумской ОГА Роман Грищенко.