Прокуратура хочет вернуть ПТУ 91 га земли стоимостью более 9 млн грн Ахтырская местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с исковым заявлением в интересах государства о признании недействительным договора подряда, заключенного между местным государственным профессионально-техническим учебным заведением и сельскохозяйственным предприятием.

Ранее установлено, что в постоянном пользовании учебного заведения находятся 2 земельных участка общей площадью более 91 га и стоимостью 9 млн 144 тыс. грн. В марте 2019 года учебное заведение заключило с предприятием договор подряда по выращиванию сельскохозяйственных культур на указанных земельных участках.

Однако по версии прокуратуры, заключенный договор о сотрудничестве является скрытым договором аренды земли. При этом учебное заведение, в соответствии с действующим законодательством, не наделено полномочиями распоряжаться указанным землей, поэтому договор подлежит отмене.

В настоящее время открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.