У Сумах відкрили ФутАрку Архітектори Сумщини по-новаторськи відзначають професійне свято

За словами архітектора Володимира Бикова, сьогодні варто звертати увагу на деталі архітектури – арки, дворики, розписи на стінах, елементи благоустрою. Рівно десять років тому арка на одній з центральних вулиць міста стала втіленням ідей Стріт-арту. Усі розписи мають своє символічне значення – відновити мистецтво футуризму Давида Бурлюка, що колись зламувало усталені горизонти, перекидало споконвічні цінності.

І сьогодні символічно у День архітектора арка будівлі, де брав уроки художнього мистецтва український батько світового футуризму, наш земляк, Давид Бурлюк, стала відтворенням нових художніх форм. Сам Давид Бурлюк писав: «Футуризм не школа, це нове світовідчування».

Довідково

Давид Бурлюк – одна із найяскравіших постатей ХХ століття. Його називають українським батьком світового футуризму – лівої течії в мистецтві початку ХХ століття, яка декларувала кінець старого і створення мистецтва майбутнього (звідки і пішла назва напрямку), підтримку технічному прогресу. Давид Бурлюк народився на Лебединщині (хутір Семиротівка Харківської губернії) 21 липня 1882 року. У 1893-1895 роках навчався в Сумській Олександрійській чоловічій гімназії, отримав мистецьку освіту, навчаючись в Казанському та Одеському художніх училищах, в Королівській Академії в Мюнхені у В.Дица, в Парижі у Ф.Кормона, в московському училищі ліплення.