Сумской ЦПАУ начал предоставлять услуги владельцам и водителям авто Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» первым среди ЦПАУ области начало предоставлять самые популярные услуги сервисных центров МВД.

С сегодняшнего дня здесь можно подать документы на обмен водительского удостоверения (без сдачи экзаменов), на получение водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного, на государственную регистрацию новых транспортных средств (без экспертного осмотра) или перерегистрацию транспортных средств в связи с изменением наименования или адреса юридических лиц, фамилии, имени или отчества, места жительства физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств, или установлением газобаллонного оборудования с использованием программных средств Единого государственного реестра МВД. Для этого необходимо лишь обратиться к ЦПАУ с соответствующим пакетом документов и оплатить услугу, стоимость которой такая же, как и в сервисных центрах.

Заместитель начальника Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Сумской области Дмитрий Олейник рассказал, что Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» - пока единственный ЦПАУ в области, предоставляет услуги сервисных центров МВД.

«Здесь созданы надлежащие условия для предоставления таких услуг. Убежден, что дальнейшее сотрудничество с городскими властями также будет плодотворным, и мы вместе успешно будем работать для людей», - сказал Дмитрий Олейник.

Начальник управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» Алла Стрижова сообщила, что теперь в их арсенале уже 245 видов административных услуг, тогда как начинали с 82. Среди наиболее востребованных: регистрация места жительства и снятия с регистрации, получение справочной информации из государственных реестров и реестра территориальной громады. Некоторые админуслуги, как-то оформление паспорта гражданина Украины в виде ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу доступны не только для жителей города и области, но и всей Украины.

Ежемесячно сумской ЦПАУ предоставляет около 50 000 админуслуг. В период действия карантина количество обращений несколько снизилось, но уже приближается к докарантинным показателям. И уже на прошлой неделе было предоставлено 11973 административных услуг.

За счет бюджета Сумской городской ОТГ отремонтировали входную группу, на что направили 1, млн гривен. Это позволило обустроить пространство и удобную зону ожидания. На очереди - благоустройство прилегающей территории с устройством парковок для велосипедов и автомобилей.

Между тем внутри ЦПАУ продолжается ремонт подвала, который приспособят под архив.