В Кролевце полиция задержала наркодилера Сотрудники Кролевецкого отделения полиции задержали 19-летнего жителя города Кролевец, который занимался сбытом наркотических веществ.

Сотрудники сектора криминальной полиции Кролевецкого отделения полиции получили оперативную информацию относительно торговли на территории города наркотиками.

После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, молодого человека задержали «на горячем», во время сбыта марихуаны.

Полицейские провели в доме задержанного санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли измельченное вещество зеленого цвета, устройство для употребления наркотиков и предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие. Все изъятое направлено для проведения экспертизы в Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.