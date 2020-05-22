В Кролевце полиция задержала наркодилера

Сотрудники сектора криминальной полиции Кролевецкого отделения полиции получили оперативную информацию относительно торговли на территории города наркотиками.
После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, молодого человека задержали «на горячем», во время сбыта марихуаны.
Полицейские провели в доме задержанного санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли измельченное вещество зеленого цвета, устройство для употребления наркотиков и предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие. Все изъятое направлено для проведения экспертизы в Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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