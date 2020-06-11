С сегодняшнего дня в Украине повышен прожиточный минимум В Украине с 1 июля, согласно закону о Государственном бюджете на 2020 год, повышается прожиточный минимум на 91 грн — до 2118 грн.

Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум: на одного человека в расчете на месяц в размере: - с 1 июля — 2118 гривен,

для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц: - детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля — 1859 гривен, - детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля — 2318 гривен, - трудоспособных лиц: с 1 июля — 2197 гривен, - лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля — 1712 гривен,

Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.