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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31237

С сегодняшнего дня в Украине повышен прожиточный минимум

В Украине с 1 июля, согласно закону о Государственном бюджете на 2020 год, повышается прожиточный минимум на 91 грн — до 2118 грн.

Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:

  • на одного человека в расчете на месяц в размере:
    • - с 1 июля — 2118 гривен,
  • для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:
    • - детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля — 1859 гривен,
    • - детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля — 2318 гривен,
    • - трудоспособных лиц: с 1 июля — 2197 гривен,
    • - лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля — 1712 гривен,

Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.

 
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