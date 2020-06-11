С сегодняшнего дня в Украине повышен прожиточный минимум

Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:
- на одного человека в расчете на месяц в размере:
- - с 1 июля — 2118 гривен,
- для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:
- - детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля — 1859 гривен,
- - детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля — 2318 гривен,
- - трудоспособных лиц: с 1 июля — 2197 гривен,
- - лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля — 1712 гривен,
Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.