Кабмин утвердил штрафы за пребывание без масок в общественных местах В Украине усиливают административную ответственность за несоблюдение одного из основных требований карантина — масочного режима.

Решение принято на заседании правительства в среду, 1 июля. Его озвучил министр юстиции Денис Малюська.

Штрафовать будут владельцев общественных учреждений и организаций, водителей маршруток за нахождение посетителей и пассажиров без масок. Наказывать также будут людей, которые не носят маски в общественных местах.

«Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок», — заявил Малюська.

Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 5100 гривен).

По словам Малюськи, для физических лиц штрафы сравнительно небольшие.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рост количества заболевших коронавирусом фиксируется из-за того, что многие люди не соблюдают требования карантина. Особенно это проявляется в общественном транспорта, где регулярно нарушаются дистанция и масочный режим.