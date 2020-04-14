Кабмин утвердил штрафы за пребывание без масок в общественных местах

Решение принято на заседании правительства в среду, 1 июля. Его озвучил министр юстиции Денис Малюська.
Штрафовать будут владельцев общественных учреждений и организаций, водителей маршруток за нахождение посетителей и пассажиров без масок. Наказывать также будут людей, которые не носят маски в общественных местах.
«Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок», — заявил Малюська.
Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 5100 гривен).
По словам Малюськи, для физических лиц штрафы сравнительно небольшие.
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