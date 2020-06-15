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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37416

В Мининфраструктуры рассказали, в какие страны смогут улететь украинцы

Границы с Украиной с 1 июля открыли пять стран.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинцы смогут посетить Турцию, Хорватию, Египет, Албанию и Черногорию. Глава министерства добавил, что для поездки в Хорватию необходим документ, свидетельствующий о бронировании отеля либо съемного жилья, после поездки в Египет необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию, а чтобы попасть в Черногорию, нужно предоставить негативный результат теста на коронавирус в течение 48 часов.

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми. Однако иностранцам, дипломатам и украинцам, имеющим рабочие или учебные контракты, удостоверение на проживание в странах Европы, морякам и лицам, путешествующим транзитом через ЕС, въезд разрешен", - сказал Криклий.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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