В Мининфраструктуры рассказали, в какие страны смогут улететь украинцы Границы с Украиной с 1 июля открыли пять стран.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинцы смогут посетить Турцию, Хорватию, Египет, Албанию и Черногорию. Глава министерства добавил, что для поездки в Хорватию необходим документ, свидетельствующий о бронировании отеля либо съемного жилья, после поездки в Египет необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию, а чтобы попасть в Черногорию, нужно предоставить негативный результат теста на коронавирус в течение 48 часов.

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми. Однако иностранцам, дипломатам и украинцам, имеющим рабочие или учебные контракты, удостоверение на проживание в странах Европы, морякам и лицам, путешествующим транзитом через ЕС, въезд разрешен", - сказал Криклий.