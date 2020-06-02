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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56219

За пьяную езду в Украине введена уголовная ответственность

Теперь управление транспортным средством под воздействием алкоголя или наркотиков приравнивается к краже или нанесению телесных повреждений – ответственность та же.

С 1 июля в Украине вступил в законную силу законопроект № 7279-д, предусматривающий уголовную ответственность за управление всеми видами транспорта в состоянии опьянения.

Теперь судимость может получить не только сам пьяный водитель, но и тот человек, который передал управление своего транспорта нетрезвому водителю. Кроме этого, уголовная ответственность грозит за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение и употребление спиртного или наркотиков после совершения ДТП.

Максимально допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле – в среднем, это не более одного бокала пива.

Парламент принял данный законопроект еще в 2018 году, с тех пор его вступление в силу откладывалось.

Помимо уголовной ответственности, а не административной, выросли штрафы за пьяную езду. Если раньше первое такое нарушение каралось 10 200 гривнами штрафа и лишением прав на год, то отныне уличенный в данном нарушении заплатит от 17 до 34 тысяч штрафа и будет лишен права управлять транспортом до трех лет. За повторное нарушение штраф вырастает до 51 000 гривен.

 Отметим, что штрафы все же не административная, как раньше, а уголовное ответственность. А значит, нарушитель получит судимость со всеми вытекающими последствиями – не сможет работать в органах, баллотироваться в депутаты, возникнут сложности с получением разрешения на оружие, и прочие неприятности.

Пьяная езда с 1 июля – это уголовный проступок. В Украине отныне имеется такой вид правонарушений. К уголовным проступкам относятся некрупные кражи, несильные побои и так далее.

Право Пьяный за рулем
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