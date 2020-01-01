В Сумах наконец-то установили остановку на Ремесленной

Видео выложил в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
Напомним: этот участок дороги и остановку должны были сделать еще осенью прошлого года, но тогда денег хватило только на дорогу и «карман». Деньги на остановку выделили только в июне 2020 года, то есть спустя более, чем 6 месяцев.
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко постоянно говорит своим подчиненным не убирать старую или незаконную остановку до тех пор, пока они не будут готовы поставить новую. Однако они постоянно игнорируют его поручения, рекомендации или приказы. А он игнорирует их невыполнение.
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