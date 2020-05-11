Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31285

В Сумах подвели итоги еще одного онлайн-забега

Три недели все желающие имели возможность посоревноваться за медали Klubnika online run от сумского Race Project.

Организаторы предлагали на выбор три дистанции – 5, 10 и 21 км. Любой желающий после регистрации мог пробежать выбранную дистанцию в любом месте, а затем прислать результаты, зафиксированные гаджетом.

В итоге призеры следующие:

5 км (29 участников)

Мужчины

1. Олег Харицкий – 15:29

2. Василий Красавин – 16:37

3. Юрий Кожуховский – 19:13

Женщины

1. Елена Вакуленко – 18:31

2. Елена Смоляр – 27:20

3. Светлана Ващук – 30:00

10 км (43 участника)

Мужчины

1. Алексей Ершов – 36:07

2. Сергей Бондар – 36:10

3. Дмитрий Кондырев – 47:39

Женщины

1. Надежда Козак – 51:55

2. Елена Журбук – 54:00

3. Ольга Соловян – 55:49

21 км (16 участников)

Мужчины

1. Виталий Олексюк – 1:14:06

2. Константин Кисиленко (Сумы) – 1:27:03

3. Тарас Козак – 1:43:46

Женщины

1. Елена Ершова – 1:44:46

2. Елена Кучер – 2:00:00

3. Полина Полуэктова – 2:08:16

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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