В Сумах подвели итоги еще одного онлайн-забега Три недели все желающие имели возможность посоревноваться за медали Klubnika online run от сумского Race Project.

Организаторы предлагали на выбор три дистанции – 5, 10 и 21 км. Любой желающий после регистрации мог пробежать выбранную дистанцию в любом месте, а затем прислать результаты, зафиксированные гаджетом. В итоге призеры следующие: 5 км (29 участников) Мужчины 1. Олег Харицкий – 15:29 2. Василий Красавин – 16:37 3. Юрий Кожуховский – 19:13 Женщины 1. Елена Вакуленко – 18:31 2. Елена Смоляр – 27:20 3. Светлана Ващук – 30:00 10 км (43 участника) Мужчины 1. Алексей Ершов – 36:07 2. Сергей Бондар – 36:10 3. Дмитрий Кондырев – 47:39 Женщины 1. Надежда Козак – 51:55 2. Елена Журбук – 54:00 3. Ольга Соловян – 55:49 21 км (16 участников) Мужчины 1. Виталий Олексюк – 1:14:06 2. Константин Кисиленко (Сумы) – 1:27:03 3. Тарас Козак – 1:43:46 Женщины 1. Елена Ершова – 1:44:46 2. Елена Кучер – 2:00:00 3. Полина Полуэктова – 2:08:16