В Сумах подвели итоги еще одного онлайн-забега

Организаторы предлагали на выбор три дистанции – 5, 10 и 21 км. Любой желающий после регистрации мог пробежать выбранную дистанцию в любом месте, а затем прислать результаты, зафиксированные гаджетом.
В итоге призеры следующие:
5 км (29 участников)
Мужчины
1. Олег Харицкий – 15:29
2. Василий Красавин – 16:37
3. Юрий Кожуховский – 19:13
Женщины
1. Елена Вакуленко – 18:31
2. Елена Смоляр – 27:20
3. Светлана Ващук – 30:00
10 км (43 участника)
Мужчины
1. Алексей Ершов – 36:07
2. Сергей Бондар – 36:10
3. Дмитрий Кондырев – 47:39
Женщины
1. Надежда Козак – 51:55
2. Елена Журбук – 54:00
3. Ольга Соловян – 55:49
21 км (16 участников)
Мужчины
1. Виталий Олексюк – 1:14:06
2. Константин Кисиленко (Сумы) – 1:27:03
3. Тарас Козак – 1:43:46
Женщины
1. Елена Ершова – 1:44:46
2. Елена Кучер – 2:00:00
3. Полина Полуэктова – 2:08:16
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