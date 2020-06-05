Главе Сумской ОГА объявлен выговор за продажу должностей?

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко.
"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор главе Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", - сообщается в тексте указа №261/2020, обнародованного на сайте президента сегодня, 1 июля.
Из неофициальных источников стало известно, что это «предупреждение» от Офиса Президента губернатору Сумской области за то, что тот пытался «продавать места» в администрации районов и другие знаковые должности.
Также губернатор пытался «заработать» на Большой стройке президента.
Об этом узнали и вовремя предупредили его, что так делать не стоит.
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