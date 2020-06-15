ФК «Тростянец» поделил очки с аутсайдером 1 июля прошли матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Тростянец», шедший на четвертом месте группы 2 принимал черкасский «Днепр», который был на последнем месте. Игра завершилась вничью 1:1. Голом за тростянчан отличился Деряпа (79 минута), который ответил на мяч Сторчоуса, забитый в раздевалку на 45-й минуте мачта.

В группе 2 прошло еше два матча:

«Рубикон» (Киев) - ФК «Чернигов-ЮСБ» 1:1

ФК «Белая Церковь» - «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) 1:2

Остальные матчи не состоялись из-за отказа от участия некоторых команд после карантина.

«Олимпик» «Кропивницкий» - ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка) -:+

«Виктория» (Николаевка, Сумская обл.) – «Агродом» (Бахмач) +: -

«Атлет» (Киев) - МФК «Первомайск» (Николаевская обл.) +: -

После 16 туров лидирует наша «Виктория» - 41 очков в 16 играх, дальше – «ЛНЗ-Лебедин» - 36 (15), «Чернигов-Авангард» - 35 (16), «Рубикон» - 24 (16), «Тростянец» - 23 (15)…