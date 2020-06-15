ФК «Тростянец» поделил очки с аутсайдером

ФК «Тростянец», шедший на четвертом месте группы 2 принимал черкасский «Днепр», который был на последнем месте. Игра завершилась вничью 1:1. Голом за тростянчан отличился Деряпа (79 минута), который ответил на мяч Сторчоуса, забитый в раздевалку на 45-й минуте мачта.
В группе 2 прошло еше два матча:
«Рубикон» (Киев) - ФК «Чернигов-ЮСБ» 1:1
ФК «Белая Церковь» - «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) 1:2
Остальные матчи не состоялись из-за отказа от участия некоторых команд после карантина.
«Олимпик» «Кропивницкий» - ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка) -:+
«Виктория» (Николаевка, Сумская обл.) – «Агродом» (Бахмач) +: -
«Атлет» (Киев) - МФК «Первомайск» (Николаевская обл.) +: -
После 16 туров лидирует наша «Виктория» - 41 очков в 16 играх, дальше – «ЛНЗ-Лебедин» - 36 (15), «Чернигов-Авангард» - 35 (16), «Рубикон» - 24 (16), «Тростянец» - 23 (15)…
Сегодня, 28 июня, в Сумах на стадионе «Юбилейный» прошел матч за суперкубок области по футболу....
После карантинной паузы возобновился чемпионат Украины по футболу среди аматоров, в котором играют две команды с Сумщины....
Матч за Суперкубок Сумской области по футболу, который из-за карантина пройдет без зрителей, покажут на youtube-канале Ассоциации футбола Сумской области....
Главный тренер липоводолинского «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф, а также поделился информацией о кадровой ситуации...
В это воскресенье, 28 июня, в Сумах проведут матч за Суперкубок Сумской области по футболу с между ФК «Сумы» и...