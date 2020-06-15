У Сумах підбили підсумки 1 етапу конкурсу «Я до спорту масТАК!»

За підсумками І етапу визначились кращі номінанти:
І місце – Храпач Андрій (Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району)
ІІ місце – Охріменко Ірина та Охріменко Олена (ДЮСШ В.Гречаного м. Ромни)
ІІІ місце – Пихтіна Діана (заклад Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району)
А родзинкою І етапу онлайн заходу стала Ангеліна Вовк (ДНЗ «Золотий ключик» м. Конотоп)
Всі номінанти отримають подарунки.
Обласний онлайн захід «Я до спорту масТАК!» триває. Ролики надсилайте сюди.