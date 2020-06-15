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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45136

У Сумах підбили підсумки 1 етапу конкурсу «Я до спорту масТАК!»

1 липня у Сумському обласному відділенні (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відбулося засідання журі по відбору кращих відеоматеріалів обласного спортивно-масового онлайн заходу «Я до спорту масТАК!».

За підсумками І етапу визначились кращі номінанти:

І місце – Храпач Андрій (Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району)

ІІ місце – Охріменко Ірина та Охріменко Олена (ДЮСШ В.Гречаного м. Ромни)

ІІІ місце – Пихтіна Діана (заклад Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району)

А родзинкою І етапу онлайн заходу стала Ангеліна Вовк (ДНЗ «Золотий ключик» м. Конотоп)

Всі номінанти отримають подарунки.

Обласний онлайн захід «Я до спорту масТАК!» триває. Ролики надсилайте сюди.

 
 
 
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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