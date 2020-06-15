У Сумах підбили підсумки 1 етапу конкурсу «Я до спорту масТАК!» 1 липня у Сумському обласному відділенні (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відбулося засідання журі по відбору кращих відеоматеріалів обласного спортивно-масового онлайн заходу «Я до спорту масТАК!».

За підсумками І етапу визначились кращі номінанти: І місце – Храпач Андрій (Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району) ІІ місце – Охріменко Ірина та Охріменко Олена (ДЮСШ В.Гречаного м. Ромни) ІІІ місце – Пихтіна Діана (заклад Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району) А родзинкою І етапу онлайн заходу стала Ангеліна Вовк (ДНЗ «Золотий ключик» м. Конотоп) Всі номінанти отримають подарунки. Обласний онлайн захід «Я до спорту масТАК!» триває. Ролики надсилайте сюди.