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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Укрзалізниця» после карантина забыла о Сумской области

Эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко обратился к руководству «Укрзалізниці» и властям поп оводу отсутствия нормального железнодорожного сообщения Сумщины с остальной Украиной.

«Какая логика действий "Укрзалізниці"?

Преамбула. Фотография 1 - количество активных больных коронавирус по областям. Фотография 2 - расписание поездов по станциям Сумы и Конотоп. Фотография 3 - радостные картинки УЗ о назначении поездов в южном направлении.

Давайте посмотрим на расписание станции Сумы (не в счет пригородное сообщение). Аж 1 пара поездов 779/780 Сумы-Киев, который выходными едет еще в Винницу. На станции Конотоп аж на 2 пары больше, за счет региональных экспрессов. Сумская область на 4-м месте с конца по активным больным коронавирусом (62 человека), Львовская область имеет 4632 больных, Киев - 3432.

«Укрзалізниця» уже месяц браво рапортует, что она возвращает кучу поездов. Из Харькова, Киева в Одессу, Херсон, Запорожье. Из Киева во Львов и др.

Мне интересно, «Укрзалізниця», Вы случайно не забыли, что существует Сумская область и жители пользуются спросом на железнодорожные перевозки, в том числе и в южном направлении, мы живы и случаев не много.

Жители Сумщины не имеют фактически никакого железнодорожного сообщения, кроме Киева. В Харьков ехать нечем! Для того чтобы куда-то уехать в южном направлении, надо добраться до Киева или Харькова и удачно пересесть на другой поезд. Вот здесь как раз и есть определенные риски.

Вообще, почему такое неуважение к Сумской области?

То есть УЗ вводит поезда между регионами, где значительно выше количество больных, а о нас забыли.

Когда «у руля» пасдепа был Александр Красноштан, можно было вести конструктивно переговоры. Сейчас не с кем.

«Укрзалізниця», прекратите издеваться над жителями области. Верните хотя бы отмененные на период карантина:

775/776 Харьков-Киев (через Сумы, с группой прицепных вагонов Харьков-Херсон)

123/124 Киев-Константиновка,

45/46 Лисичанск-Ужгород.

Введите летний: 213/214 Сумы-Одесса.

Дайте возможность тем, кто намерен поехать в южном направлении сделать это без пересадок», - написал он в Фейсбуке.

Общество Укрзалізниця
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