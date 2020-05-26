«Укрзалізниця» после карантина забыла о Сумской области

«Какая логика действий "Укрзалізниці"?
Преамбула. Фотография 1 - количество активных больных коронавирус по областям. Фотография 2 - расписание поездов по станциям Сумы и Конотоп. Фотография 3 - радостные картинки УЗ о назначении поездов в южном направлении.
Давайте посмотрим на расписание станции Сумы (не в счет пригородное сообщение). Аж 1 пара поездов 779/780 Сумы-Киев, который выходными едет еще в Винницу. На станции Конотоп аж на 2 пары больше, за счет региональных экспрессов. Сумская область на 4-м месте с конца по активным больным коронавирусом (62 человека), Львовская область имеет 4632 больных, Киев - 3432.
«Укрзалізниця» уже месяц браво рапортует, что она возвращает кучу поездов. Из Харькова, Киева в Одессу, Херсон, Запорожье. Из Киева во Львов и др.
Мне интересно, «Укрзалізниця», Вы случайно не забыли, что существует Сумская область и жители пользуются спросом на железнодорожные перевозки, в том числе и в южном направлении, мы живы и случаев не много.
Жители Сумщины не имеют фактически никакого железнодорожного сообщения, кроме Киева. В Харьков ехать нечем! Для того чтобы куда-то уехать в южном направлении, надо добраться до Киева или Харькова и удачно пересесть на другой поезд. Вот здесь как раз и есть определенные риски.
Вообще, почему такое неуважение к Сумской области?
То есть УЗ вводит поезда между регионами, где значительно выше количество больных, а о нас забыли.
Когда «у руля» пасдепа был Александр Красноштан, можно было вести конструктивно переговоры. Сейчас не с кем.
«Укрзалізниця», прекратите издеваться над жителями области. Верните хотя бы отмененные на период карантина:
775/776 Харьков-Киев (через Сумы, с группой прицепных вагонов Харьков-Херсон)
123/124 Киев-Константиновка,
45/46 Лисичанск-Ужгород.
Введите летний: 213/214 Сумы-Одесса.
Дайте возможность тем, кто намерен поехать в южном направлении сделать это без пересадок», - написал он в Фейсбуке.
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