В Сумах из-за порыва трубы затопило подземный переход Днем 1 июля в Сумах затопило подземных переход в районе остановки «СКД» на Харьковской.

Как рассказал арендатор подземного перехода, авария произошла около 12.30. В самый пик воды было больше метра глубиной. Так как вода была горячая, сразу позвонили на аварийную «Сумытеплоэнерго». Оттуда приехали только через два часа, причем с не самым мощным насосом, поэтому послали за еще одним. Люди и сами работали, качая воду своими, а также пытались спасти товары и продукты, которые были в магазинах.

Работали до самого вечера.

Напомним: 1 июля начались гидравлические испытания на тепловых сетях, что привело к тому, что горячей воды нет во всем городе.