В Сумах из-за порыва трубы затопило подземный переход

Как рассказал арендатор подземного перехода, авария произошла около 12.30. В самый пик воды было больше метра глубиной. Так как вода была горячая, сразу позвонили на аварийную «Сумытеплоэнерго». Оттуда приехали только через два часа, причем с не самым мощным насосом, поэтому послали за еще одним. Люди и сами работали, качая воду своими, а также пытались спасти товары и продукты, которые были в магазинах.
Работали до самого вечера.
Напомним: 1 июля начались гидравлические испытания на тепловых сетях, что привело к тому, что горячей воды нет во всем городе.
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