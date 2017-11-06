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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:27631

В Сумах из-за порыва трубы затопило подземный переход

Днем 1 июля в Сумах затопило подземных переход в районе остановки «СКД» на Харьковской.

Как рассказал арендатор подземного перехода, авария произошла около 12.30. В самый пик воды было больше метра глубиной. Так как вода была горячая, сразу позвонили на аварийную «Сумытеплоэнерго». Оттуда приехали только через два часа, причем с не самым мощным насосом, поэтому послали за еще одним. Люди и сами работали, качая воду своими, а также пытались спасти товары и продукты, которые были в магазинах.

Работали до самого вечера.

Напомним: 1 июля начались гидравлические испытания на тепловых сетях, что привело к тому, что горячей воды нет во всем городе.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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