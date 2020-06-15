Сумской лабораторный центр не рекомендует ослаблять карантин Сумщина вошла в перечень областей, в которых можно ослаблять карантин.

Информацию об этом обнародовали в Министерстве здравоохранения. Вместе с тем, по словам заместителя директора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюка, они не рекомендуют ослаблять карантин в области, пишет UA:СУМИ.

Показатель инцидентности на Сумщине составляет 2,32 на 100 000 населения, сообщил Михаил Мацюк. «Показатель исследований - 72,79 на 100 000, коэффициент обнаружения - 2,34, загруженность коек - в пределах 2,9 на 100 000. Мы - на горе рейтинга. Область пока находится в «зеленой зоне», сказал Михаил Мацюк.

С 17 июня в Сумской ввели очередной этап ослабления карантина. Возобновили работу международные пассажирские перевозки автомобилям. Заведениям питания позволили принимать посетителей в помещениях. Отменили самоизоляцию для людей старше 60 лет.

Со 2 июля по решению Правительства, должны заработать кинотеатры, при заполненности зала не более, чем на половину.