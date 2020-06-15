Сумской лабораторный центр не рекомендует ослаблять карантин

Информацию об этом обнародовали в Министерстве здравоохранения. Вместе с тем, по словам заместителя директора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюка, они не рекомендуют ослаблять карантин в области, пишет UA:СУМИ.
Показатель инцидентности на Сумщине составляет 2,32 на 100 000 населения, сообщил Михаил Мацюк. «Показатель исследований - 72,79 на 100 000, коэффициент обнаружения - 2,34, загруженность коек - в пределах 2,9 на 100 000. Мы - на горе рейтинга. Область пока находится в «зеленой зоне», сказал Михаил Мацюк.
С 17 июня в Сумской ввели очередной этап ослабления карантина. Возобновили работу международные пассажирские перевозки автомобилям. Заведениям питания позволили принимать посетителей в помещениях. Отменили самоизоляцию для людей старше 60 лет.
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