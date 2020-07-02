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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине +5 случаев коронавируса

По состоянию на 2 июля на Сумщине уже 302 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5 человек (г. Сумы - 2, Сумской р-н - 1, Белопольский р-н - 1, г. Тростянец - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 237 человек, из них 7 - за прошедшие сутки (г. Сумы- 5 человек, Сумской р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 81 случай заболевания (65 вылечилось), в Сумском районе – 18 (14), г. Ахтырка - 26 (14), г. Конотоп - 19 (14), Конотопский район – 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 33 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 28 (18 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 10 (8 ), Глуховский район – 3 (2), г. Глухов – 9 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (15), Путивльский район – 7 (1), Краснополье – 1 (0 ), Великая Писаревка – 1 (0 ).

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Общество Коронавирус
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