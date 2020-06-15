В Сумах поймали наркодилера

В Сумах внимание полицейских привлек прохожий, который вел себя как-то странно, поэтому, правоохранители остановили его для дальнейшей проверки. Прохожим оказался 20-летний житель областного центра. Среди его личных вещей полицейские обнаружили 27 зип-пакетов с кристаллическим веществом, внешне похожим на психотропное средство «Альфа-соль», весом 5 г. Сам же злоумышленник объяснил, что все это нашел на улице и из любопытства взял себе.
Еще у одного 35-летнего сумчанина по месту жительства полицейские обнаружили 5 таблеток метадона и 2 таблетки белого цвета неизвестного происхождения.
Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу. По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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