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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47368

В Сумах поймали наркодилера

За прошедшие сутки правоохранители обнаружили и изъяли психотропные вещества в двух сумчан.

В Сумах внимание полицейских привлек прохожий, который вел себя как-то странно, поэтому, правоохранители остановили его для дальнейшей проверки. Прохожим оказался 20-летний житель областного центра. Среди его личных вещей полицейские обнаружили 27 зип-пакетов с кристаллическим веществом, внешне похожим на психотропное средство «Альфа-соль», весом 5 г. Сам же злоумышленник объяснил, что все это нашел на улице и из любопытства взял себе.

Еще у одного 35-летнего сумчанина по месту жительства полицейские обнаружили 5 таблеток метадона и 2 таблетки белого цвета неизвестного происхождения.

Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу. По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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