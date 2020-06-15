В Сумах будут судить крановщика, нарушение правил безопасности которого привело к гибели человека Прокуратурой Сумской области утвержден и 30 июня направлено в суд обвинительный акт в отношении машиниста автомобильного крана, нарушение правил безопасности которого привело к гибели человека.

Трагедия произошла 23 сентября 2019 года в г. Сумы. Тогда на территории строительства нового многоквартирного жилого дома по ул. Интернационалистов, 1 во время погрузочно-разгрузочных работ, а именно перемещение поддона с кирпичом с полуприцепа, упала стрела автокрана и смертельно травмировала 44-летнего подсобного рабочего.

Согласно заключению проведенной в ходе досудебного расследования экспертизы, невыполнение требований нормативных документов и должностных инструкций машинистом автомобильного крана находится в прямой причинной связи с наступлением несчастного случая.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) УК Украины. Досудебное следствие проведено следственным управлением Нацполиции в Сумской области.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.