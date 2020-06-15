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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09387

Глуховские депутаты не хотят присоединяться к Шостке

Они просят президента и правительство отложить присоединение Глуховского района к Шосткинскому.

На сессии 26 июня секретарь горсовета Юрий Бурлака, объясняя суть обращения, отметил, что процесс децентрализаии проходит необдуманно и будет иметь негативные последствия для громады города.

- Сначала реформаторы нам обещали, что будет просто укрупнение районов, но не станет районных советов. Сегодня же оказывается, что они остаются. При этом все имущество Глуховского района должно быть передано новому Шосткинскому. Считаю, прежде чем начинать реформу, пропишите ее в законе. А в нем до сих пор ничего конкретного. Поэтому укрупнение не имеет никакой логики, - отметил Ю. Бурлака.

Учитывая все риски децентрализации, депутаты Глуховского городского совета составили свое обращение к Президенту Украины, Главе Верховной Рады, Премьер-министру с просьбой отложить вопрос нового районного деления и одобрение проекта Постановления Верховной Рады «О создании и ликвидации районов» до внесения изменений в Бюджетный кодекс, ЗУ «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях».

Депутаты считают, что запланированное укрупнение только уничтожает результаты децентрализационной реформы, потому что приведет к изъятию из бюджетов ОТГ части доходов.

К тому же процесс укрупнения районов происходит стремительно, без широкого общественного обсуждения, что может привести к социальному взрыву из-за неприятия в обществе нового раздела.

Глуховчане отмечают, что процесс формирования способных громад не завершен ни в конституционном, ни в экономическом, ни в административном плане, и поэтому просто невозможно переходить к следующему шагу - формирование нового деления.

За решение о том, чтобы правительство приостановило присоединения Глуховского района к Шосткинского, проголосовали все присутствующие депутаты, кроме Елены Демишевой, пишет Неделя.

Политика Админреформа Глуховский горсовет
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