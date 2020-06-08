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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30320

В Конотопе мошенники выманили у пенсионерки почти 29 000 гривен

Жительница Конотопа, передав неизвестному все свои сбережения, якобы «на лечение сына, который попал в ДТП», впоследствии выяснила, что попала в мошенническую ловушку и сообщила о преступлении в полицию.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые розыскные и следственные меры для установления личности злоумышленника и его местонахождения.

Правоохранителям, которые прибыли по вызову, потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный. Он назвался врачом и сообщил, будто ее сын попал в страшное дорожно-транспортное происшествие и требует немедленного дорогостоящего лечения. Поэтому женщина должна немедленно собрать как можно большую сумму средств и вместе с личными вещами сына передать курьеру, который доставит их в областную больницу, где он, якобы, находится.

Пожилая женщина была настолько взволнована таким сообщением, что не смогла проанализировать полученную информацию и не догадалась позвонить сыну. Она четко выполнила все указания своего собеседника и передала псевдокурьеру денежные средства в сумме одной тысячи долларов США и двух тысяч гривен. И только после этого позвонила сыну...

Выясняя детали происшествия, полицейские установили, что на вид так называемому «курьеру» около 30 лет. Он худощавого телосложения, ростом около 170 см. Мужчина был одет в коричневую футболку и светлые джинсы. Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой - если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет в розыске злоумышленника, сообщите об этом в Конотопский отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070 -21-74 и (095) 348-86-06 или по спецлинии полиции «102».

Вместе с тем полицейские предупреждают: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы причиной ДТП или сами попали в аварию, находятся в полиции или требуют немедленного оперативного вмешательства, и для их спасения необходимы значительные суммы денег - знайте, что вы общаетесь с мошенниками. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре и позвоните родным, выясните, нужна ли им ваша помощь и какая именно. Никогда не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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