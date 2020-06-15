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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0511932

В Конотопе готовятся к чрезвычайному положению (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, в городе готовятся к чрезвычайному положению из-за экологической ситуации вокруг спиртзавода в селе Поповка. Артем Семенихин также выразил свое возмущение тем, что районная власть не нашла денег на строительство канализации в Поповке, которая помогла бы устранить вонь, однако нашла 8,5 млн грн на строительство стадиона в этом же селе, пишет Sumy.Today.

Общество
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Комментарии

Katrin
Katrin
Сегодня 12:19

Уважаемый мер Конотопа, а когда вы найдёте деньги для ремонта дорог в городе?

sadvsaas
prostovyury
Сегодня 13:40

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