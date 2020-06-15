В Конотопе готовятся к чрезвычайному положению (видео)

По его словам, в городе готовятся к чрезвычайному положению из-за экологической ситуации вокруг спиртзавода в селе Поповка. Артем Семенихин также выразил свое возмущение тем, что районная власть не нашла денег на строительство канализации в Поповке, которая помогла бы устранить вонь, однако нашла 8,5 млн грн на строительство стадиона в этом же селе, пишет Sumy.Today.
Katrin
Уважаемый мер Конотопа, а когда вы найдёте деньги для ремонта дорог в городе?
prostovyury
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