В Конотопе готовятся к чрезвычайному положению (видео) Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, в городе готовятся к чрезвычайному положению из-за экологической ситуации вокруг спиртзавода в селе Поповка. Артем Семенихин также выразил свое возмущение тем, что районная власть не нашла денег на строительство канализации в Поповке, которая помогла бы устранить вонь, однако нашла 8,5 млн грн на строительство стадиона в этом же селе, пишет Sumy.Today.