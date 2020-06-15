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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:252341

На Сумщине директор строительной компании присвоил почти 180 тыс. грн.

В ходе проверки информации, полученной оперативным путем, правоохранители установили, что 35-летний руководитель строительной компании на протяжении октября-ноября 2018 заключил договора с одним из коммунальных предприятий Конотопа на проведение ремонтных работ на кровле здания депо.

При реализации указанных договоров, у него возник преступный замысел на присвоение средств, предусмотренных на оплату за проведение ремонтных работ. С этой целью мужчина составил неправдивые документы о приобретении стройматериалов и работ, которые фактически не приобретал и не выполнял. В результате своих противоправных действий «предприимчивый» руководитель присвоил 178 000 гривен.

Однако его действия не остались незамеченными правоохранителями. По данному факту открыто уголовное производство, в рамках которого было собрано достаточное количество доказательств противоправной деятельности должностного лица. Ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог», ч. 2 и ч. 3 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит уголовная ответственность в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба прокуратурі Сумской области.

Право
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