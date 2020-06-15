В Сумах пьяный мотоциклист попал в аварию (видео)

На месте ДТП инспекторы обнаружили мужчину, который сидел на проезжей части, а рядом мотоцикл с механическими повреждениями.
По предварительным данным, 49-летний водитель мотоцикла Shineray Intruder, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего допустил падение двухколесного транспортного средства. Вследствие ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. На момент ДТП мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Это впоследствии подтвердил и заключение врачей. Поэтому на водителя патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.
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