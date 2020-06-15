В Сумах пьяный мотоциклист попал в аварию (видео) Патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Барановской.

На месте ДТП инспекторы обнаружили мужчину, который сидел на проезжей части, а рядом мотоцикл с механическими повреждениями.

По предварительным данным, 49-летний водитель мотоцикла Shineray Intruder, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего допустил падение двухколесного транспортного средства. Вследствие ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. На момент ДТП мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Это впоследствии подтвердил и заключение врачей. Поэтому на водителя патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

За первое полугодие 2020 году на территории областного центра произошло 12 ДТП с участием двухколесных транспортных средств. Из них 10 аварий с травмированными.