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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:444151

В Сумах пьяный мотоциклист попал в аварию (видео)

Патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Барановской.

На месте ДТП инспекторы обнаружили мужчину, который сидел на проезжей части, а рядом мотоцикл с механическими повреждениями.

По предварительным данным, 49-летний водитель мотоцикла Shineray Intruder, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего допустил падение двухколесного транспортного средства. Вследствие ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. На момент ДТП мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Это впоследствии подтвердил и заключение врачей. Поэтому на водителя патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

За первое полугодие 2020 году на территории областного центра произошло 12 ДТП с участием двухколесных транспортных средств. Из них 10 аварий с травмированными.

Право Дтп Пьяный за рулем
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Комментарии

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