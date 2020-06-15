МОН оприлюднило інформаційні матеріали до вступної кампанії 2020 року На своєму сайті Міносвіти опублікувало інформацію про графік і особливості вступної кампанії до ВНЗ. Згідно з розкладом, реєстрація електронних кабінетів для вступу в бакалаврат почнеться 1 серпня, прийом заяв в ЗВО триватиме з 13 по 22 серпня/

Вступні екзамени та творчі конкурси на місця державного замовлення пройдуть з 1 по 12 серпня, на контрактну форму навчання – з 13 по 22 серпня. Співбесіди відбудуться з 16 по 18 серпня.

Рейтингові списки вступників мають бути оприлюднені не пізніше 12:00 27 серпня.

Подача документів на бюджетну форму навчання – до 31 серпня, зарахування вступників на бюджет – до 5 вересня.

У 2020 році передбачається спільний конкурс в усі державні навчальні заклади, які підпорядковуються МОН, МОЗ, Мінкульту.

Абітурієнти, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, можуть подати п'ять заяв на місця державного замовлення.

Мінімальний конкурсний бал на бюджет на основі повної загальної середньої освіти визначено на рівні 125 балів.

У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО з 2017-2020 роки на бакалаврат, з Єдиного вступного іспиту і Єдиного вступного іспиту в магістратуру – сертифікати тільки 2020 року.