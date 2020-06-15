В Сумах патрульные среди ночи искали 11-летнего мальчика В полночь патрульные получили сообщение об 11-летнем мальчике, который ушел гулять с друзьями, но до сих пор не вернулся.

Бабушка, которая и позвонила на линию "102", предоставила приметы внука и сообщила о местах его возможного пребывания.

Через 20 минут, обследуя соседние улицы, стражи порядка заметили группу детей на стадионе возле учебного заведения. Подойдя к детям, инспекторы и обнаружили мальчика, похожего по описанию. Не подозревая, что его разыскивают родные, парень беззаботно себе играл со сверстниками. Вернув мальчика домой, инспекторы провели профилактическую беседу не только с ним, но и с бабушкой.

Уважаемые родители! Напоминаем, что летние каникулы - это возможность для детей не только отдохнуть и набраться свежих сил. Это еще и время большой ответственности! Не забывайте говорить с детьми об элементарных правилах безопасности.