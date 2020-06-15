Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29236

В Сумах патрульные среди ночи искали 11-летнего мальчика

В полночь патрульные получили сообщение об 11-летнем мальчике, который ушел гулять с друзьями, но до сих пор не вернулся.

Бабушка, которая и позвонила на линию "102", предоставила приметы внука и сообщила о местах его возможного пребывания.

Через 20 минут, обследуя соседние улицы, стражи порядка заметили группу детей на стадионе возле учебного заведения. Подойдя к детям, инспекторы и обнаружили мальчика, похожего по описанию. Не подозревая, что его разыскивают родные, парень беззаботно себе играл со сверстниками. Вернув мальчика домой, инспекторы провели профилактическую беседу не только с ним, но и с бабушкой.

Уважаемые родители! Напоминаем, что летние каникулы - это возможность для детей не только отдохнуть и набраться свежих сил. Это еще и время большой ответственности! Не забывайте говорить с детьми об элементарных правилах безопасности.

Право
view counter
view counter

Статьи

Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах 1
Вчера 17:04
Зловживати статусом безробітного не варто!
Вчера 16:12
С июля в Украине вводится понятие «проступок»
Вчера 13:04
З початку дії Програми медгарантій НСЗУ виплатила спецлікарням Сумщини понад 460 млн грн
Вчера 12:47
Что в карманах власти: сумские нардепы
Вчера 08:52
Как остановить коронавирус? «АТБ» призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию
26.06.2020 10:51
Чи дотримується Конституція в управлінні містом Суми? 1
23.06.2020 10:02
«Монолог з кавою»
22.06.2020 12:00
Чому на Сумщині літня спека не вплине на якість і свіжість продуктів
19.06.2020 13:00
«Кусум Фарм» вітає з Днем медичного працівника ®
19.06.2020 10:01
Дебютна виставка
17.06.2020 13:23
Туризм по-українськи: мандруючи країною, економимо кошти
15.06.2020 13:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.