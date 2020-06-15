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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29223

В центре Сум наркоманка пыталась украсть шоколадку

Сумские патрульные обнаружили у женщины вещество, похожее на наркотическое.

Рано утром патрульные получили сообщение о совершении кражи в одном из магазинов на улице Кооперативной. На месте происшествия инспекторы встретили заявителя, который рассказал, что задержал гражданку, вероятно, совершившую кражу шоколадки.

Стражи порядка провели поверхностную проверку 37-летней женщине и обнаружили у нее еще и зип-пакетик с веществом, похожим на наркотическое, а также устройство, вероятно, для его применения.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения обстоятельств дела.

Право Кража Наркотики
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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