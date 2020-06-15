В центре Сум наркоманка пыталась украсть шоколадку Сумские патрульные обнаружили у женщины вещество, похожее на наркотическое.

Рано утром патрульные получили сообщение о совершении кражи в одном из магазинов на улице Кооперативной. На месте происшествия инспекторы встретили заявителя, который рассказал, что задержал гражданку, вероятно, совершившую кражу шоколадки.

Стражи порядка провели поверхностную проверку 37-летней женщине и обнаружили у нее еще и зип-пакетик с веществом, похожим на наркотическое, а также устройство, вероятно, для его применения.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения обстоятельств дела.