В центре Сум наркоманка пыталась украсть шоколадку

Рано утром патрульные получили сообщение о совершении кражи в одном из магазинов на улице Кооперативной. На месте происшествия инспекторы встретили заявителя, который рассказал, что задержал гражданку, вероятно, совершившую кражу шоколадки.
Стражи порядка провели поверхностную проверку 37-летней женщине и обнаружили у нее еще и зип-пакетик с веществом, похожим на наркотическое, а также устройство, вероятно, для его применения.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения обстоятельств дела.
За прошедшие сутки правоохранители обнаружили и изъяли психотропные вещества в двух сумчан....
29 июня к 77-летнему жителю города Глухов, который проживает с женой в частном доме, пришла незнакомая женщина, якобы для проверки...
В Шостке местная жительница пустила в свой дом неизвестных женщин, которые якобы собирали данные о пенсионерах, которые не получили денежную...
Напомним: в конце марта сотрудники Управления уголовного розыска, Следственного управления ГУНП в области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «КОРД» задержали...
Сегодня сотрудники Управления противодействия наркопреступлениям и следственного управления ГУНП области совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области и...