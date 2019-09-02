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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:102401

В Сумах за 760 тыс. грн собираются почистить 350 м речки Сумка

Сегодня, 2 июля, прошло выездное совещание с представителями «Сумиводпроект» на р. Сумка.

Об этом говорится на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы в Фейсбуке.

«Обсудили проект реконструкции подпорного гидросооружения и определились с алгоритмом проведения работ по расчистке реки Сумка на участке между Воскресенским и Шевченковским постами.

Стоит отметить, что победитель, ООО «Сумиводпроект», был определен в результате проведения тендера в системе ProZorro, общая стоимость работ – 759 419 грн; завершение работ планируется в декабре 2020 года», - говорится в сообщении.

Добавим, что расстояние между мостами составляет 350 м.

Общество Очистка реки Сумка
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Комментарии

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