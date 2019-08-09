Музей Пантелеймона Кулиша в Шостке пополнился уникальным экспонатом

Это издание Библии, которую Кулиш перевел на украинский язык.
Работу над переводом наш земляк начал в 1860 г. Ему помогали известный ученый, публицист Иван Пулюй и писатель Иван Нечуй-Левицкий.
Библия на украинском языке была издана в Вене в 1903 г.
«В цьому році за сприяння Василя Шандоровського і Володимира Козельського видавничий дім «Простір» зробив видання Біблії українською мовою. В цьому виданні зберігається оригінальний текст видання 1903 р., але шрифт тут замінено на більш сучасний», – говорит ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки Татьяна Кавунова.
Напомним, именно Пантелеймон Кулиш сделал первый полный перевод Библии на украинский язык.
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