В Сумах судья ушла в отставку С должности судьи в связи с подачей заявления об отставке уволена Грищенко Елена Валерьевна.

Решением Высшего совета правосудия № 2010/0 / 15-20 от 30 июня судью Заречного районного суда г. Сумы Грищенко Елена Валерьевна уволена с должности судьи в связи с подачей заявления об отставке.

Трудовую деятельность в области права Елена Грищенко начала в 1997 году в должности главного юрисконсульта юридического отдела ГНА в Сумском районе Сумской области. В 2001-2003 годах работала прокурором отдела поддержания государственного обвинения в судах прокуратуры Сумской области. В должности судьи Заречного районного суда г. Сумы она работала с 2003 года.

Дела, которые находились в производстве судьи Елены Грищенко, будут переданы в канцелярию суда для осуществления повторного автоматизированного распределения.